Muskaane Jhooti Hai
Hoton pe ek phiki si muskaan hai.
Aankho mein Satrangi Sapno ka aasman hai.
Dil mein jhaakne ki koshish mat karna
Dil behak na jaaye, yeh toh nadaan hai.
--
Haathon mein qatal ka samaan hai,
phir bhi meethi teri zubaan hai.
Dil mein utarne ki itni koshish karna,
hi teri beimaani ka farmaan hai.
--
Paon mein chalta ek registaan hai,
sard pasino mein sangharsho ki dastaan hai.
Dil sambhal jaaye to behtar ho,
dil mein chuppa dastake-toofan hai
----
©️ numerounity/ektakhetan
Comments
Post a Comment
Hi Folks,
You heard me...now its time for Bouquets and Brickbats!