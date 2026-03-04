Dard दर्द - happy holi 2026
दर्द घर कर जाते है दिलो में,
यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है।
वो कहते है की तुमने क्या किया किसी का?
हम कहते है पता नहीं,
बस दर्द लिया हुआ है।
Dard ghar kar jaate hai dilo mein,
Yaha to pura shehar basa hua hai.
woh kehte hai ki tumne kya kiya kisika,
hum kehte hai pata nahi,
Bas dard liya hua hai.
Pain often builds houses,
dwelling inside the heart
Here, they have built. a whole city within.
"They" ask- what have you done for anyone?
We have no answers, except the pain that we have burrowed and borrowed within us.
