Dard दर्द - happy holi 2026

दर्द घर कर जाते है दिलो में,

यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है।


वो कहते है की तुमने क्या किया किसी का?

हम कहते है पता नहीं,

बस दर्द लिया हुआ है। 

-----

English Transcript

Dard ghar kar jaate hai dilo mein,

Yaha to pura shehar basa hua hai.

woh kehte hai ki tumne kya kiya kisika,

hum kehte hai pata nahi,

Bas dard liya hua hai.     

---------

English Translation

Pain often builds houses, 

dwelling inside the heart

Here, they have built. a whole city within.

"They" ask- what have you done for anyone?

We have no answers, except the pain that we have burrowed and borrowed within us.


