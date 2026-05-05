Goya jo kabhi..Urdu Poem
गोया कभी जो क़यामत हो,
उसमें रसूल ए ख़ुदा करे तेरी शामत हो।
जैसे तूने हमें ग़म-ए-ज़ख़्म दिया,
वैसे तेरी भी आफ़त हो।
हरकत हो, शिरकत हो।
मगर तुझपे ना कोई रहमत हो।
यह जो वक़्त वक़्त की बात है,
ना मेरा बुरा रहेगा, ना तेरा अच्छा रुकेगा।
होश के मद्देनज़र
कर के खुला अपना जिगर
सुधर जा, ग़र थोड़ी इंसानियत हो।
Goya kabhi jo kayamat ho
Usme Khuda Rassool Kare Teri Shamat Ho.
jaise tune humein gam-e-e-zakhm diya,
Mashaallah, teri bhi aafat ho..
harkat ho shirkat ho
magar tujhpe na koi rehmat ho..
yeh jo waqt waqt ki baat hai,
na mera bura rukega, natera achcha thehrega
hosh ke madde-nazar nazar,
Karke bada apna bhi jigar
Sudharja agar thodi insaniyat ho..
