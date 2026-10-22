गतांक ज़िंदगी।
अपने ही घर में मेहमान,
आवारा-सी ज़िंदगी।
ठहराव के फेरों में,
एकांत के गहरे में,
नेस्तनाबूद...
होकर रह गया यह वजूद।
कि अब तो परछाइयाँ भी
अँधेरे का मान नहीं करतीं।
कि अब तो तन्हाइयाँ ही
साथ हैं चलतीं...
गोया,
बेतरतीब, बेजान...
ख़ुद से नाफ़रमान
होकर रह गई है ज़िंदगी।
मायूसियों के अँधेरे हैं,
]हर जगह लोग तफ़रीह से मुँह फेरे हैं।
ख़ाली, बंजर मैदान
सी ही रह गई है ज़िंदगी।
चढ़ती इमारतें में कही छुपी,
पुराने, ख़ाली मकान,
सी यह ज़िंदगी।
भीड़...
भीड़ सिर्फ़ दिखाई देती है,
भीड़ सिर्फ़ सुनाई देती है...
मगर भीड़ कब किसकी हुआ करती है?
भीड़ में भी एकांत...
ख़ामोशी में भी गतांक...
ज़िंदगी।
------
Viraan sunsaan anjaan
Apne hi ghar mein mehman,
Awara si zindagi.
Thehrav ke phere mein,
Ekaant ke gehre mein.
Nestanabood ..
Ho ke reh gaya
Yeh wazood.
Ki ab to parchhaiya bhi
Andhere ka maan nahi karti.
Ki ab to tanhaaiya hi, saath hai chalti...
Goya
Betartib, bejaan...
Khud se na farmaan ho ke reh gayi hai zindagi.
Mayushiyo ke andhere hai,
Har jagah log tashris le mooh phere hai.
Khali banjar maidaan
Hi ke reh gayi hai zindagi
Bheed....
Bheed sirf dikhayi deti hai..
Bheed sirf sunayi deti hai...
Magar bheed kab kiski hua karti hai?
Bheed mein bhi ekaant.....
Khamoshi mein bhi गतांक Zindagi
Comments
Post a Comment
Hi Folks,
You heard me...now its time for Bouquets and Brickbats!