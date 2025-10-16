HUM
हम रोशनी को क़ैद नहीं करते
बल्कि, लौ को प्रज्वलित करते है,
इसीलिए तमस् को दूर करने हेतु, दिया जलाते है।
हम ख़ुशियाँ प्रेम से संझा करते है
इसीलिए गाय को चारा और पंछियो को दाना खिलाते है
और मिठाइयाँ बाटते है,
और अन्न का दान करते है
हम हिंदू, मुस्लिम या क्रिस्चन नहीं,
इंसनीययत का धरम निभाते है।
हम "में" से जुदा हो,
और "खुद" से खुद नहीं बन फिरते
सजदा भी करते है,
और शीश भी झुकाते है।
॰॰ शुभ दीपावली ॰॰
---
Hum roshni ko qaid nahi karte
Balki lau ko prajawalit karte hai
Isiliye diya jalate hai.
Hum khusiya prem se sanjha karte hai
Isiliye gaay ko chara khilate hai
Aur mithaiya banate hai.
hum hindu muslim ya christian nahi
Hum Insaniyat ka dharam nibhate hai..
Hum "mein" se juda
aur "khud" se khuda nahi ban firte
sajda bhi karte hai
aur sheesh bhi jhukate hai.
Happy दीपवाली।
-----
