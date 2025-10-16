HUM

हम रोशनी को क़ैद नहीं करते 

बल्कि, लौ को प्रज्वलित करते है,

इसीलिए तमस् को दूर करने हेतु, दिया जलाते है।


हम ख़ुशियाँ प्रेम से संझा करते है 

इसीलिए गाय को चारा और पंछियो को दाना खिलाते है 

और मिठाइयाँ बाटते है,

or इसीलिए मिठाइयाँ बाट्टे है 

और अन्न का दान करते है 


हम हिंदू, मुस्लिम या क्रिस्चन नहीं,

इंसनीययत का धरम निभाते है।

हम "में" से जुदा हो,

और "खुद" से खुद नहीं बन फिरते 

सजदा भी करते है,

और शीश भी झुकाते है।

॰॰ शुभ दीपावली ॰॰

---


 Hum roshni ko qaid nahi karte 

Balki lau ko prajawalit karte hai

Isiliye diya jalate hai. 


Hum khusiya prem se sanjha karte hai

Isiliye gaay ko chara khilate hai

Aur mithaiya banate hai. 


hum hindu muslim ya christian nahi

Hum Insaniyat ka dharam nibhate hai..


Hum "mein" se juda

aur "khud" se khuda nahi ban firte

sajda bhi karte hai

aur sheesh bhi jhukate hai.

Happy दीपवाली।

-----


