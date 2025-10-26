ज़मीन ही नहीं बची

हर शहर में बस्ती है मेरी रूह।

क़िस्में दफ़न करोगे?

ज़मीन ही नहीं बची कही।

---

हर शहर में बसाई थी मैंने "एक" दुनिया ।

देखा सूरज उगते, ढलते।

शुष्क आँखो की खुश्क नमियो से,

अब किस दरख़्त को सींचोगे?

विकास की भेंट छड़ गयी है जड़े।

नए दरख़्तों को उगाने के लिए,

अब ज़मीन ही कहा बची है?

-----

एकता खेतान ®️©️


 Har shehar mein basti hai meri rooh

Kisme dafan karoge?

Zameen hi nahi bachi kahi.

----

Har shehar mein basai thi maine ek duniya

dekha suraj ugte, dhalte

shushk aankho

ki khusk namiyo se

kis darakht ko sichoge?

Zameen hi nahi bachi kahi.


©️numerounity®️

-------


Comments

