ज़मीन ही नहीं बची
हर शहर में बस्ती है मेरी रूह।
क़िस्में दफ़न करोगे?
ज़मीन ही नहीं बची कही।
---
हर शहर में बसाई थी मैंने "एक" दुनिया ।
देखा सूरज उगते, ढलते।
शुष्क आँखो की खुश्क नमियो से,
अब किस दरख़्त को सींचोगे?
विकास की भेंट छड़ गयी है जड़े।
नए दरख़्तों को उगाने के लिए,
अब ज़मीन ही कहा बची है?
-----
एकता खेतान ®️©️
Har shehar mein basti hai meri rooh
Kisme dafan karoge?
Zameen hi nahi bachi kahi.
----
Har shehar mein basai thi maine ek duniya
dekha suraj ugte, dhalte
shushk aankho
ki khusk namiyo se
kis darakht ko sichoge?
Zameen hi nahi bachi kahi.
©️numerounity®️
-------
Other poetry
Comments
Post a Comment
Hi Folks,
You heard me...now its time for Bouquets and Brickbats!